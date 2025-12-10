Colpi d’arma da fuoco contro la casa di una donna nel Napoletano

A Sant’Anastasia, nel Napoletano, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità locale. Un uomo sconosciuto ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di una donna incensurata in via Romani, generando preoccupazione e richieste di intervento da parte delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Sant’Anastasia (Napoli) uno sconosciuto ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione di via Romani occupata da una donna incensurata. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna e della Stazione di Sant’Anastasia Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

