Fincantieri contribuisce ai Bracieri di Milano-Cortina | simbolo dei valori olimpici e paralimpici

Fincantieri ha deciso di sostenere i Bracieri di Milano-Cortina, un simbolo dei valori olimpici e paralimpici, per promuovere l’inclusione e il rispetto tra le persone. La compagnia, partner ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026, ha contribuito alla realizzazione di queste strutture, che rappresentano l’unità e la diversità delle nazioni coinvolte. Tra le iniziative, ha fornito materiali e tecnologie innovative per garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’intero progetto.

Ribadire la vicinanza ai valori di inclusione, rispetto, sostenibilità e valorizzazione delle diversità: è questo l’obiettivo del ruolo di Fincantieri, partner della Fondazione Milano Cortina 2026 nella realizzazione dei Bracieri Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. I due Bracieri, accesi venerdì 6 febbraio nella giornata di apertura, sono stati realizzati grazie alla partnership tra Milano-Cortina 2026 e Fincantieri e si distinguono per una struttura in alluminio aeronautico, scelta che garantisce resistenza, leggerezza e sostenibilità, oltre che per un design capace di esprimere eccellenza ingegneristica e capacità di innovazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fincantieri contribuisce ai Bracieri di Milano-Cortina: simbolo dei valori olimpici e paralimpici “Fino all’alba” è l’inno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 Questa sera allo stadio San Siro di Milano si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Milano Cortina 2026, Autostrade per l'Italia al fianco dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Autostrade per l'Italia lancia oggi una nuova campagna di comunicazione per i Giochi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Fincantieri contribuisce ai Bracieri di Milano Cortina 2026, simbolo dei valori olimpici e paralimpiciPigozzi (Fincantieri): Valori che parlano di inclusione, rispetto e della capacità di andare oltre i propri limiti, e che nei Bracieri trovano un ... affaritaliani.it Fincantieri, lanciato il nuovo sito Corporate con captAIn: AI Agent che rivoluziona la comunicazione digitale del GruppoFincantieri, lanciato il nuovo sito Corporate con l’AI Agent captAIn: un punto di accesso privilegiato all’identità industriale e tecnologica del Gruppo Fincantieri ha lanciato il nuovo sito ... affaritaliani.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, biathlon: a che ora e dove vedere in tv la staffetta maschile - facebook.com facebook Milano-Cortina, la mascotte Tina e Milo a ruba nei negozi dei Giochi #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com