Curling l’Italia continua a perdere | Constantini e compagne dominate dalla Danimarca quinto ko alle Olimpiadi

Prosegue il calvario dell’Italia nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026: quinta sconfitta consecutiva in altrettante partite disputate sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Il quartetto tricolore sta giocando un po’ troppo sottotono: i risultati deludenti conseguiti agli Europei in autunno e poi la tribolata marcia di avvicinamento ai Giochi, condita dall’esclusione di Angela Romei e dalle successive polemiche, si stanno facendo sentire nell’evento più importante del quadriennio. La skip Stefania Constantini (bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner), la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis sono state battute nettamente dalla Danimarca con il punteggio di 7-2, rimanendo così in fondo alla classifica generale e dicendo nei fatti addio alle già flebili possibilità di qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

