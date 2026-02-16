Film in uscita questa settimana al cinema 16 febbraio – 22 febbraio

Questa settimana, al cinema, arriva il nuovo film di Marco Rossi, che ha deciso di dedicarsi a una commedia romantica per attirare il pubblico. Il film sarà proiettato in circa 200 sale in tutta Italia e promette di coinvolgere gli spettatori con una storia ambientata tra le strade di Roma.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 16 febbraio al 22 febbraio. Juventus – Primo amore. Data di uscita: 16 febbraio 2026 Regia: Angelo Bozzolini Cast: Marino Bartoletti, Massimo Bonini, Aldo Cazzullo, Evelina Christillin Genere: Documentario, Italia 2025, 90 min. Comincia dalla serata sportivamente drammatica di Atene dell'83 e si conclude (quasi) con la serata tragica per quel che avviene due anni dopo fuori dal campo, la notte dell'Heysel, la retrospettiva di Bozzolini sul decennio d'oro 75-85. Volti differenti di quella maledizione della Coppa dei Campioni che accompagna da sempre la Juventus, con 7 finali perse su 9 e una delle due vinte pressoché impossibile da celebrare.