La tiktoker Rita De Crescenzo insiste | Roccaraso arrivo

La tiktoker Rita De Crescenzo rinnova il suo appello a visitare Roccaraso, nonostante le recenti polemiche e le dichiarazioni del sindaco. Dopo un anno dai disagi provocati dall’arrivo di numerosi pullman durante la stagione sciistica, De Crescenzo continua a promuovere la destinazione sui social, mantenendo vivo l’interesse verso questa località dell’Alto Sangro. La vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo tra cittadini, amministrazione e visitatori per una fruizione sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante il clamore mediatico, e la prudenza del sindaco di Roccaraso, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo insiste e rilancia con un nuovo video sui social il suo appello ad andare nel centro dell’Alto Sangro, a distanza di un anno dai disagi registrati nella località sciistica per l’arrivo di 200 pullman. Nel filmato postato oggi campeggia la scritta “Roccaraso arrivo”, mentre in sottofondo si sente una canzone con il verso “tu continua a criticarmi che intanto io sono in testa”. La tiktoker si mostra con espressione compiaciuta, mimando alcune parole del brano e accompagnando la musica con il ritmo delle mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

