Al Teatro Golden, i Centouno portano in scena la commedia “Figli Maschi”. La pièce, in programma dal 19 febbraio all’8 marzo 2026, sfata il mito degli “auguri e figli maschi” tra scene divertenti e riflessioni. Gli attori mettono in discussione le aspettative sulle famiglie con un sorriso, senza rinunciare a qualche spunto di riflessione.

“Auguri e figli maschi?” Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia “Figli Maschi” dal 19 febbraio all’ 8 marzo 2026. I Centouno. in. Figli Maschi. con I Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) e con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo di Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli regia Leonardo Buttaroni una produzione Lea Production ROMA – Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l’adagio un po’ desueto: “Auguri e figli maschi”? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all’8 marzo, i bravissimi Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo “Figli Maschi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Al Teatro Golden i Centouno in scena con la commedia “Figli Maschi”

Approfondimenti su Teatro Golden

Questa sera al Teatro Golden va in scena “Figli Maschi”, una commedia che fa ridere e riflettere sui rapporti tra genitori e figli.

Al Teatro Golden, i Centouno smontano il mito degli “Auguri e figli maschi” con la commedia “Figli Maschi”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Teatro Golden

Argomenti discussi: A teatro 2026 fa tappa a Palermo: Malika Ayane in concerto al Golden; Pippo Pattavina mattatore al Teatro Golden di Palermo con ''Il piacere dell'onestà'' di Pirandello; I Centouno al Teatro Golden con la commedia Figli Maschi; Una Odisseya jazz al teatro Golden.

Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia Figli Maschidal 19 febbraio all’ 8 marzo 2026 I Centouno in Figli Maschi con I Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) e ... romadailynews.it

‘Canto per Francesca’ al Teatro GoldoniOmaggio a Francesca Morvillo: al Teatro delle Donne lo spettacolo dedicato alla magistrata, vittima della strage di Capaci Riceviamo e pubblichiamo. Donna, magistrata, vittima della strage mafiosa di ... expartibus.it