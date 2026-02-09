I Centouno al Teatro Golden con la commedia Figli Maschi

Questa sera al Teatro Golden va in scena “Figli Maschi”, una commedia che fa ridere e riflettere sui rapporti tra genitori e figli. Gli attori portano in scena una storia divertente e allo stesso tempo intensa, che mette in luce le dinamiche familiari e le emozioni nascoste. Una serata di teatro semplice, ma che coinvolge il pubblico fin dal primo atto.

Cosa: Lo spettacolo teatrale "Figli Maschi", una commedia esilarante sull'eredità emotiva e i legami familiari. Dove e Quando: Teatro Golden (Via Taranto, 36), dal 19 febbraio all'8 marzo 2026. Perché: Per ridere degli stereotipi di genere e riflettere sulla complessità dei rapporti tra madri e figli nel mondo contemporaneo. La scena teatrale capitolina si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile che promette di coniugare la comicità brillante alla riflessione sociale. Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all'8 marzo 2026, approda Figli Maschi, l'ultima fatica dei Centouno, il trio composto da Luca Latino, Flavio Moscatelli ed Ezio Passacantilli.

