Festival di Sanremo | Diorhà Music valorizza l’autore

Diorhà Music nasce dal desiderio di mettere in luce gli autori di musica italiana. La nuova etichetta indipendente si propone di dare spazio ai compositori poco conosciuti, spesso esclusi dai grandi palcoscenici. Di recente, la casa discografica ha annunciato la partecipazione di alcuni artisti emergenti al prossimo Festival di Sanremo, puntando a portare freschezza e originalità alla manifestazione.

Diorhà Music Label and Press: la nuova voce indipendente che valorizza la musica d'autore. Uno sguardo che arriva fino al Festival di Sanremo. Nel panorama musicale contemporaneo, sempre più affollato e spesso dominato da logiche industriali, emerge un progetto capace di restituire centralità alla narrazione, all'identità e alla cura artigianale del racconto: Diorhà Music Label and Press, realtà indipendente dedicata alla promozione della musica d'autore e dei progetti artistici emergenti. Nato dall'esperienza diretta di Diorhà nel mondo della musica, dei media e dell'ufficio stampa, il progetto si distingue per un approccio sartoriale, lontano da modelli standardizzati.

Antonio Di Luca torna al Festival di Sanremo con un progetto dedicato al suo territorio.

