Sabotaggi Alta Velocità | Roma-Firenze paralizzate indagini per atti criminali e disagi ai viaggiatori

Un sabotaggio sulle linee dell’Alta Velocità ha causato la sospensione dei treni tra Roma e Firenze, creando disagi ai pendolari e portando le autorità a aprire un’indagine. Le ferrovie sono state trovate danneggiate questa mattina, con segnali e binari compromessi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza. Decine di passeggeri si sono ritrovati a dover cercare alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

Sabotaggi all’Alta Velocità: Roma e Firenze paralizzate, indagini in corso e allerta sicurezza. Roma e Firenze sono state oggi, 14 febbraio 2026, paralizzate da una serie di atti di sabotaggio sulle linee ad Alta Velocità che collegano le due città a Napoli. I danni ai cavi e ai cunicoli hanno causato ritardi fino a 180 minuti, la cancellazione di numerosi treni e forti disagi per i viaggiatori. Le indagini sono in corso e il ministro delle Trasporti, Matteo Salvini, ha definito gli eventi “atti criminali odiosi”. L’emergenza di questa mattina. La giornata è iniziata con un’anomalia rilevata tra Salone e Labico, sulla linea Roma-Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due persone hanno sabotato i binari questa mattina, causando il rallentamento dei treni tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Un atto di sabotaggio ha causato gravi ritardi sui treni dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze, così come sulla linea per Napoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza.

Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoSul sito di Rfi si legge che sulla Roma-Napoli la circolazione è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ... ilfattoquotidiano.it

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

Sabotaggi sull’Alta Velocità: ritardi e rallentamenti sulle linee Roma–Napoli e Roma–Firenze facebook

A Milano Centrale ritardi fino a 140 minuti e treni soppressi. Forti disagi per i passeggeri dopo i nuovi sabotaggi all'alta velocità #ANSA x.com