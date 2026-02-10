ferrari conferma il motore di barcellona anche per il gran premio del bahrain

La Ferrari ha deciso di usare lo stesso motore di Barcellona anche a Sakhir, nel Gran Premio del Bahrain. La squadra sta verificando la power unit 0676, come già fatto nel test in Catalogna, per capire se può reggere anche in gara. La conferma arriva dopo aver testato il motore in condizioni di gara, senza particolari problemi. Ora si aspetta solo il via ufficiale in Bahrain per vedere se questa scelta porterà i risultati sperati.

Nel Bahrain, la Ferrari affronta la fase di verifica della power unit 0676, replicando l’approccio del precedente shakedown di Barcellona per valutare la durabilità e l’affidabilità di una componente cruciale nell’era delle monoposto leggere e performanti. L’obiettivo è misurare la resistenza del propulsore in condizioni representative, prima di proseguire con la preparazione alle prime uscite ufficiali. La gestione tecnica punta a consolidare il lavoro sull’unità disponibile senza introdurre varianti, mantenendo un monitoraggio rigoroso dell’usura e delle prestazioni durante i giorni di prove. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo i test di Barcellona, si pensa già alla gara in Bahrain.

Frederic Vasseur ha commentato i primi riscontri dello shakedown a Barcellona, definendoli molto positivi.

