Questa mattina, al circuito di Sakhir, Ferrari mette subito in mostra i progressi, guidando la classifica dei test pre-stagionali. Mercedes invece si ferma per un cambio motore e perde tempo prezioso. La giornata si presenta già complicata per le Mercedes, mentre i ferraristi continuano a spingere forte.

Il secondo giorno dei test pre-stagionali di Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain si apre con un'intensa sessione mattutina, offrendo spunti significativi sullo stato di preparazione delle monoposto e sulle strategie dei team in vista della stagione. La pista ha aperto gratuitamente alle squadre alle 8:00 (ora locale), consentendo ai piloti di mettere a punto le proprie vetture e di affinare il rendimento, anche se i tempi raccolti sono ancora poco indicativi rispetto ai futuri risultati ufficiali. Nel corso della mattinata, il tempo più rapido è stato stabilito da Charles Leclerc, che con la Ferrari SF-26 ha segnato un miglior tempo di 1'34"273. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ferrari in testa ai test del Bahrain, Mercedes ferma per cambio motore

Approfondimenti su Ferrari Bahrain

La Ferrari utilizzerà lo stesso motore impiegato nei test in Spagna anche durante i prossimi test ufficiali in Bahrain.

Le scuderie di Formula 1 sono in Bahrain per la seconda sessione di test prima dell’inizio del campionato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrari Bahrain

Argomenti discussi: Elenco stipendi F1: Verstappen in testa, la Ferrari spende di più; Mercati cauti, corre Ferrari; Ferrari: in Bahrain per validare definitivamente l’affidabilità della power unit; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto.

Scatto Ferrari dopo trimestrale superiore alle previsioniOraFinanza - Ferrari accelera a Piazza Affari dopo una trimestrale superiore alle attese. Il titolo del Cavallino Rampante arriva a guadagnare il 12%, toccando un massimo di 313 euro, ai massimi da un ... it.investing.com

24 Ore Le Mans: Ferrari in testa dopo la notte, ritiro per la Bmw #46 di RossiLa Ferrari #81 di Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hansona in testa a Le Mans inseguite dalle altre due vetture di Maranello. La BMW #46 di Valentino Rossi, Ahmad al Harthy e Kelvin van der Linde si è ... sport.sky.it

Ferrari 849 Testarossa India price starts at Rs 10.37 crore; will officially go on sale in March 2026. Tap below for more info: - facebook.com facebook

1987 #Ferrari Testa Rossa 4.9 L x.com