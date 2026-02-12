Ferrari in testa ai test del Bahrain Mercedes ferma per cambio motore
Questa mattina, al circuito di Sakhir, Ferrari mette subito in mostra i progressi, guidando la classifica dei test pre-stagionali. Mercedes invece si ferma per un cambio motore e perde tempo prezioso. La giornata si presenta già complicata per le Mercedes, mentre i ferraristi continuano a spingere forte.
Il secondo giorno dei test pre-stagionali di Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain si apre con un'intensa sessione mattutina, offrendo spunti significativi sullo stato di preparazione delle monoposto e sulle strategie dei team in vista della stagione. La pista ha aperto gratuitamente alle squadre alle 8:00 (ora locale), consentendo ai piloti di mettere a punto le proprie vetture e di affinare il rendimento, anche se i tempi raccolti sono ancora poco indicativi rispetto ai futuri risultati ufficiali. Nel corso della mattinata, il tempo più rapido è stato stabilito da Charles Leclerc, che con la Ferrari SF-26 ha segnato un miglior tempo di 1'34"273. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
