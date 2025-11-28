Lupi a San Giuliano Terme | Comune avvia una campagna informativa e organizza un incontro pubblico

Pisatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ad avvistamenti di lupi sul territorio. A seguito di queste comunicazioni, il Comune ha immediatamente contattato la Regione Toscana ed è attualmente in costante dialogo con essa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lupi san giuliano termeNon si balla con i lupi. Sempre più vicini alle case: “Sfamarli è gravissimo” - Marco Del Frate, biologo naturalista che collabora con il Parco di Migliarino: “Resta un grande predatore che non deve perdere né la paura dell’uomo, né la capacità di sopravvivere in modo naturale. Segnala lanazione.it

lupi san giuliano termeA tu per tu con un lupo vicino alle case - SAN GIULIANO TERME: I predatori sono sempre più vicini all'abitato, anche in branchi fino a nove esemplari. Secondo toscanamedianews.it

lupi san giuliano termeIncontri troppo ravvicinati: “Qualcuno dà cibo ai lupi”. L’allarme a Pisa: “Così mettiamo tutti in pericolo” - L’esperto: “Si tratta del solito esemplare che si avvicina alle auto perché c’è chi lo nutre così. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lupi San Giuliano Terme