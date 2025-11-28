Lupi a San Giuliano Terme | Comune avvia una campagna informativa e organizza un incontro pubblico
Nelle ultime settimane l’amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo ad avvistamenti di lupi sul territorio. A seguito di queste comunicazioni, il Comune ha immediatamente contattato la Regione Toscana ed è attualmente in costante dialogo con essa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
