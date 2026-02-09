Attimi di terrore nella parte alta del Capoluogo la polizia salva una donna pronta a lanciarsi nel vuoto

Un episodio drammatico si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi questa mattina nella parte alta del Capoluogo. Una donna si stava per lanciare nel vuoto, ma gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in tempo per bloccarla. La scena si è svolta in pochi attimi, con gli agenti che hanno mostrato prontezza e sangue freddo per evitare il peggio. La donna è stata messa in sicurezza e ora si trova sotto assistenza.

Una tragedia sventata per un soffio grazie alla freddezza e alla prontezza di riflessi degli agenti della Polizia di Stato. È il bilancio di quanto accaduto nella giornata di ieri nella parte alta del capoluogo ciociaro, dove una donna è stata salvata in extremis mentre tentava di compiere un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Capoluogo Polizia Afferrato per un braccio prima di lanciarsi nel vuoto: polizia salva un uomo Milano, auto sfonda il muro del garage e resta sospesa nel vuoto: attimi di terrore in via Zanella Un incidente a Milano rischia di essere una tragedia sfiorata: un'auto, durante un'uscita dal garage in via Zanella, ha sfondato il muro e rimasto sospesa nel vuoto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Capoluogo Polizia Argomenti discussi: Attimi di terrore in Cremonese-Inter per un petardo scoppiato: gli ultimi aggiornamenti; Scontro auto-monopattino e un 14enne cade sull'asfalto, attimi di paura in città: in azione i soccorsi con l'ambulanza; Minacce, insulti e violenza durante la messa: paura in Duomo a Lodi, fermato un 21enne; Si punta il pugnale al petto, attimi di terrore a Calusco: salvato dai carabinieri con il taser. Rapina in un negozio di alimentari: titolare colpito alla testa, moglie sotto shockDurante il tentativo di furto, il titolare Oreste Berna è stato aggredito da un malvivente, riportando una ferita alla testa (è stato colpito con una parte dell’arma), mentre la moglie assisteva ... bresciatoday.it Stalking a Fuorigrotta, tenta di introdursi nell’abitazione dell’ex: arrestatoMomenti di forte tensione nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dove una donna ha vissuto attimi di terrore a causa del ... internapoli.it Per loro sono stati interminabili attimi di terrore facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.