Ancona | indagine Potentia obbligo di dimora per tre coinvolti in traffico di droga e spaccio di hashish e cocaina

La Dda di Ancona ha deciso di intervenire ancora sull’inchiesta “Potentia”. Tre persone coinvolte nel traffico di droga, tra cui Ivano Silvestri, Angelica Pomili e Andrea Luigi Malorgio, sono state messe sotto obbligo di dimora. La procura continua a stringere sui sospetti di spaccio di hashish e cocaina nella zona.

L'inchiesta "Potentia" della Dda di Ancona si infittisce con l'applicazione di nuove misure cautelari: tre indagati, Ivano Silvestri, Angelica Pomili e Andrea Luigi Malorgio, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. La decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata, giunta dopo gli interrogatori di garanzia del 2 febbraio, segna una nuova fase nell'indagine che, a partire dal blitz del 22 gennaio, aveva già portato all'arresto di nove persone. Le accuse si concentrano su episodi di spaccio di droga, con contestazioni specifiche che variano per ciascun indagato. L'inchiesta ha scosso il tessuto sociale della regione, svelando i contorni di una rete criminale radicata, alimentata dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Spaccio di droga, viola l'obbligo di dimora e finisce ai domiciliari Spaccio di droga, controlli a tappeto: sequestrati hashish, cocaina e marijuana Questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli intensi in diverse zone della città. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura, con un'indagine che ha portato a quattro deferimenti all'Autorità giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio.

