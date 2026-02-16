Fenucci critica l’uso del VAR: secondo lui, all’estero si ricorre meno a questa tecnologia e l’arbitro deve tornare a essere il protagonista nel campo. Ha espresso dubbi sull’espulsione di Kalulu, affermando che ci sono dettagli che non sono stati considerati correttamente. La questione riguarda anche come migliorare la decisione degli arbitri durante le partite e ridare loro fiducia. Durante un incontro tra dirigenti, si è discusso di come ridimensionare l’intervento del VAR nel calcio italiano.

Si mette in evidenza che, nonostante il var sia stato introdotto per aumentare l’oggettività, i criteri di valutazione restano soggetti a interpretazioni anche analizzando le immagini fisse. Il VAR interviene con frequenza e si prospetta di riportare al centro l’arbitro come protagonista dell’azione, avviando un confronto tra società per definire una linea di lavoro condivisa. La fiducia nell’arbitraggio non dipende dalle persone, ma dalle interpretazioni delle regole. È necessario comprendere come viene arbitrato il calcio e educare i media per contenere polemiche e fraintendimenti. All’estero l’uso del VAR è meno presente e si punta a correggere errori chiari ed evidenti, riportandolo a questa funzione primaria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fenucci sul VAR: «All'estero meno utilizzo, serve ridare centralità all'arbitro. Sull'espulsione di Kalulu ho le mie riserve»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha criticato l’uso del VAR per il modo in cui viene applicato in Italia, facendo riferimento alle differenze con altri paesi europei.

Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.

