Fenucci sul VAR | All' estero meno utilizzo serve ridare centralità all' arbitro Sull' espulsione di Kalulu ho le mie riserve
Fenucci critica l’uso del VAR: secondo lui, all’estero si ricorre meno a questa tecnologia e l’arbitro deve tornare a essere il protagonista nel campo. Ha espresso dubbi sull’espulsione di Kalulu, affermando che ci sono dettagli che non sono stati considerati correttamente. La questione riguarda anche come migliorare la decisione degli arbitri durante le partite e ridare loro fiducia. Durante un incontro tra dirigenti, si è discusso di come ridimensionare l’intervento del VAR nel calcio italiano.
Si mette in evidenza che, nonostante il var sia stato introdotto per aumentare l’oggettività, i criteri di valutazione restano soggetti a interpretazioni anche analizzando le immagini fisse. Il VAR interviene con frequenza e si prospetta di riportare al centro l’arbitro come protagonista dell’azione, avviando un confronto tra società per definire una linea di lavoro condivisa. La fiducia nell’arbitraggio non dipende dalle persone, ma dalle interpretazioni delle regole. È necessario comprendere come viene arbitrato il calcio e educare i media per contenere polemiche e fraintendimenti. All’estero l’uso del VAR è meno presente e si punta a correggere errori chiari ed evidenti, riportandolo a questa funzione primaria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Fenucci non ha dubbi: «VAR? All’estero lo usano meno, dobbiamo pensare a come far tornare l’arbitro protagonista. Sull’espulsione di Kalulu la penso così»
Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha criticato l’uso del VAR per il modo in cui viene applicato in Italia, facendo riferimento alle differenze con altri paesi europei.
