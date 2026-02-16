Fenucci non ha dubbi | VAR? All’estero lo usano meno dobbiamo pensare a come far tornare l’arbitro protagonista Sull’espulsione di Kalulu la penso così
Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha criticato l’uso del VAR per il modo in cui viene applicato in Italia, facendo riferimento alle differenze con altri paesi europei. Durante l’Assemblea di Lega degli arbitri, ha sottolineato che all’estero si ricorre meno al video-assistenza e che gli arbitri devono tornare a essere i protagonisti del campo. Fenucci ha anche commentato l’espulsione di Kalulu, spiegando che quella decisione rischia di influenzare troppo le partite e che l’arbitro deve mantenere il controllo senza affidarsi troppo alla tecnologia.
Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso 'arbitro
Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.
Espulsione Kalulu: ecco perché il Var non poteva intervenire
Kalulu è stato espulso durante la partita tra Juventus e Inter a San Siro perché il Var non ha potuto intervenire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
