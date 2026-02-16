Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha criticato l’uso del VAR per il modo in cui viene applicato in Italia, facendo riferimento alle differenze con altri paesi europei. Durante l’Assemblea di Lega degli arbitri, ha sottolineato che all’estero si ricorre meno al video-assistenza e che gli arbitri devono tornare a essere i protagonisti del campo. Fenucci ha anche commentato l’espulsione di Kalulu, spiegando che quella decisione rischia di influenzare troppo le partite e che l’arbitro deve mantenere il controllo senza affidarsi troppo alla tecnologia.

Fenucci non ha dubbi: «VAR? All'estero lo usano meno, dobbiamo pensare a come far tornare l'arbitro protagonista. Sull'espulsione di Kalulu la penso così»

Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.

Kalulu è stato espulso durante la partita tra Juventus e Inter a San Siro perché il Var non ha potuto intervenire.

