Federico Frusciante | il nostro ricordo del critico più amato del web
Federico Frusciante è morto improvvisamente, lasciando vuoto nel mondo del giornalismo digitale. La sua scomparsa, causata da un malore improvviso, ha colpito molti che seguivano le sue recensioni e i commenti sulla musica. Frusciante era conosciuto per la sua passione e il modo diretto di parlare delle opere artistiche, spesso condividendo anche aneddoti personali. La sua presenza sui social era molto seguita, con migliaia di fan che ora si sentono orfani delle sue opinioni.
La scomparsa improvvisa di Federico Frusciante, l'amato critico livornese, ci lascia senza parole. Ecco perché sentiremo la sua mancanza. Per un brutto scherzo del destino il messaggio che mai avrei voluto leggere mi è arrivato durante la mia tanto desiderata cena di compleanno. Federico Frusciante se ne è andato all'improvviso a soli 52 anni, senza un perché. Per tutto il web, che oggi esplode di foto, ricordi e messaggi di cordoglio, era Frusciante. Per me era semplicemente Fede, il compagno decennale di lunghissime, divertentissime e qualche volta estenuanti riunioni di giuria al FIPILI Horror Festival, la manifestazione cinematografica della nostra città, Livorno, che ci ha fatti incontrare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
È morto Federico Frusciante, critico cinematografico e musicale molto amato sul web
Federico Frusciante, noto critico cinematografico e musicale, è morto all'età di 52 anni a causa di una lunga malattia.
Federico Frusciante, da negoziante a voce del web: addio al critico che amava il cinema.
Federico Frusciante, noto negoziante di Livorno, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per il cinema, diventando una voce influente sui social media.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: E' morto Federico Frusciante, aveva 52 anni: una vita per cinema e musica; Morto Federico Frusciante, uno dei critici cinematografici più apprezzati. Il dolore di Mr Marra; È morto Federico Frusciante: L'ultimo dei videotecari; FEDERICO FRUSCIANTE: addio al critico cinematografico, morto a 52 anni.
Morto Federico Frusciante, l'omaggio del mondo del cinema e del web: «Non ci vogliamo credere»La notizia improvvisa della scomparsa di Federico Frusciante, youtuber e voce del cinema su internet, ha colpito come uno schiaffo in pieno volto i tanti che seguivano sui social o ... ilmattino.it
Federico Frusciante è morto, nessuna malattia: ecco la vera causa della morte, web sotto shockLa notizia della morte di Federico Frusciante ha sconvolto tutto il mondo del web: critico cinematografico amatissimo, è morto a 52 anni. donnapop.it
È morto a 52 anni Federico Frusciante, youtuber e critico cinematografico, volto molto conosciuto a Livorno e punto di riferimento per tanti appassionati di cinema online. A dare la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui suoi profili social, par - facebook.com facebook
È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scompars x.com