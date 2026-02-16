Federico Frusciante è morto improvvisamente, lasciando vuoto nel mondo del giornalismo digitale. La sua scomparsa, causata da un malore improvviso, ha colpito molti che seguivano le sue recensioni e i commenti sulla musica. Frusciante era conosciuto per la sua passione e il modo diretto di parlare delle opere artistiche, spesso condividendo anche aneddoti personali. La sua presenza sui social era molto seguita, con migliaia di fan che ora si sentono orfani delle sue opinioni.

La scomparsa improvvisa di Federico Frusciante, l'amato critico livornese, ci lascia senza parole. Ecco perché sentiremo la sua mancanza. Per un brutto scherzo del destino il messaggio che mai avrei voluto leggere mi è arrivato durante la mia tanto desiderata cena di compleanno. Federico Frusciante se ne è andato all'improvviso a soli 52 anni, senza un perché. Per tutto il web, che oggi esplode di foto, ricordi e messaggi di cordoglio, era Frusciante. Per me era semplicemente Fede, il compagno decennale di lunghissime, divertentissime e qualche volta estenuanti riunioni di giuria al FIPILI Horror Festival, la manifestazione cinematografica della nostra città, Livorno, che ci ha fatti incontrare.

Federico Frusciante, noto critico cinematografico e musicale, è morto all'età di 52 anni a causa di una lunga malattia.

Federico Frusciante, noto negoziante di Livorno, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per il cinema, diventando una voce influente sui social media.

