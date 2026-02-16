Federico Frusciante da negoziante a voce del web | addio al critico che amava il cinema

Federico Frusciante, noto negoziante di Livorno, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per il cinema, diventando una voce influente sui social media. La sua morte, avvenuta nella sua città natale a 52 anni, lascia un vuoto tra chi seguiva le sue recensioni online. Frusciante aveva trasformato il suo modo di parlare di film, portando le discussioni cinematografiche anche su piattaforme digitali. La sua presenza sui social aveva creato un punto di riferimento per molti appassionati del settore.

Federico Frusciante, addio al recensore che ha portato il cinema online: un vuoto nel web. Si è spento a Livorno, all’età di 52 anni, Federico Frusciante, figura di spicco della critica cinematografica sul web. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità online, affezionata alle sue recensioni schiette, al suo umorismo e alla sua passione per il cinema. Frusciante, da negoziante a influencer, ha saputo reinventarsi nell’era digitale, creando un seguito fedele e diventando un punto di riferimento per gli appassionati. Dalla videoteca al web: la storia di un appassionato. La storia di Federico Frusciante inizia nel 1998 a Livorno, con l’apertura di un negozio di noleggio e vendita di film in franchising.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federico Frusciante, noto critico cinematografico e musicale, è morto all'età di 52 anni a causa di una lunga malattia.

Federico Frusciante, noto youtuber e appassionato critico cinematografico, è morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, lasciando sgomento tra amici e follower.

Frusciante e i migliori film Lovecraftiani non ispirati ai romanzi di H. P. Lovecraft

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.