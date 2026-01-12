Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba | al Golden lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket Bryant
Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo "Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba", dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Lo spettacolo, prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Federico Buffa porta a Milano il mito di Kobe Bryant con “Otto infinito” - Con Otto infinito, Federico Buffa conferma la sua capacità di fare cultura attraverso lo sport, come sottolineato anche da Aldo Grasso. milanosportiva.com
FEDERICO BUFFA – OTTO INFINITO (VITA E MORTE DI UN MAMBA) TRIESTE 16.02.2026: FEDERICO BUFFA racconta KOBE BRYANT! Uno dei più autorevoli narratori sportivi italiani porta finalmente in scena la sua grande passione – il basket - facebook.com facebook
