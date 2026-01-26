Anguillara aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno

A Anguillara è stato aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per istigazione al suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno. L'iniziativa mira a raccogliere elementi utili, inclusa l'autopsia, al fine di chiarire le circostanze della vicenda. La notizia si inserisce nell'ambito di un procedimento investigativo volto a fare luce su una vicenda che ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.

La procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio contro ignoti, per indagare sul duplice suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, padre e madre di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto nell'abitazione della coppia, nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I genitori dell'uomo sono stati trovati morti impiccati nella loro casa ad Anguillara, nel tardo pomeriggio di sabato.

