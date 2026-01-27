Omicidio Federica Torzullo aperto fascicolo per istigazione al suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno oggi l' autopsia

La Procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio di Federica Torzullo e ha disposto il sequestro della villetta coinvolta. Sono in corso le indagini e l’autopsia sui corpi trovati, per chiarire la dinamica degli eventi e eventuali responsabilità. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine, con esiti ancora da definire.

Oltre all'indagine, la Procura ha disposto il sequestro della villetta in cui i due sono stati trovati senza vita sabato sera. Le verifiche sono affidate ai carabinieri, che stanno analizzando anche i messaggi diffusi dopo l'arresto del figlio La Procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo p.

