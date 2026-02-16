Federica Brignone tra ipnosi e antifragilità così ha superato l’infortunio
Federica Brignone ha affrontato il suo infortunio grazie a tecniche di ipnosi e a un atteggiamento di antifragilità, sviluppando una forza mentale che le permette di superare le difficoltà. Durante il recupero, si è concentrata su esercizi di rilassamento e visualizzazione, riuscendo a trasformare il dolore in motivazione. La campionessa di sci si allena ogni giorno con determinazione, sconfiggendo le paure che derivano dai momenti di crisi.
Frequentare ogni giorno la paura e l’incertezza, trasformando gli eventi avversi in energia propulsiva, fino a raggiungere vette altissime e insperate. Dietro il recupero prodigioso di Federica Brignone dal gravissimo infortunio di dieci mesi fa ai due ori conquistati alle Olimpiadi di Milano Cortina, c’è anche un enorme lavoro psicologico. Guidato da un metodo che va consolidandosi nell’alveo della psicologia dello sport: l’antifragilità. L’antifragilità di Federica Brignone. “È come dicevano i latini: ‘ per aspera ad astra ’. L’antifragile è colui che vede l’opportunità dove gli altri vedono il limite, e che utilizza l’ostacolo come propulsore, per raggiungere obiettivi superiori a quelli prefissati all’inizio del viaggio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La caduta, le 7 ore al giorno di fisioterapia, l'ipnosi: così Brignone ha recuperato per i Giochi
Dopo un infortunio grave e due operazioni, Federica Brignone ha passato 10 mesi a lottare tra fisioterapia e ipnosi.
Federica Brignone alle Olimpiadi: «Sarò l'outsider. L'infortunio mi ha rubato una gamba»
Federica Brignone si prepara a tornare in gara a Crans-Montana, nonostante un infortunio che le ha tolto una parte di sé.
Brignone, il dolore, l'infortunio e i mostri: «Scambierei i 2 ori con la vita di prima. Qui con lavoro e ipnosi ma basta farmaci per sciare»
Fisioterapia e ipnosi: la rinascita in 315 giorni
