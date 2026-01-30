Federica Brignone alle Olimpiadi | Sarò l’outsider L’infortunio mi ha rubato una gamba

Federica Brignone si prepara a tornare in gara a Crans-Montana, nonostante un infortunio che le ha tolto una parte di sé. La sciatrice sarà anche la portabandiera delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove si presenta come una outsider. La sua voglia di dimostrare il proprio valore è grande, anche se sa di partire un passo indietro rispetto alle altre.

Federica Brignone sarà portabandiera delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Oggi torna in pista a Crans-Montana. Dopo l’infortunio ha fatto il gigante di Plan de Corones, sesto posto. Dice che darà il massimo: «Nello sci non si sa e non si saprà mai qual è. La Brignone dell’anno scorso (la dominatrice della Coppa del Mondo generale ndr ) potrebbe anche uscire dopo due porte . Nel nostro sport è una roba di tutto e niente, è così». Sulle gare olimpiche «non ho ancora deciso quelle da fare. Di sicuro il gigante e il superG. È impossibile sapere quante chance ho. Fossi la me dello scorso anno le direi: “Se azzeccassi due manche potrei vincere”.🔗 Leggi su Open.online

Federica Brignone tornerà a competere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo un rapido recupero da un infortunio.

` - Federica Brignone torna a sfidare le velocità a Crans-Montana in Svizzera, ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

Dopo 300 giorni dall’infortunio, Federica #Brignone torna al top Mamma Maria Rosa Quario a RS: «Fiera di lei e dei suoi sacrifici. Come #Sinner, non si accontenta mai e vuole sempre migliorarsi. Se ho paura No, altrimenti non sarebbe arrivata fino a x.com