Dopo un infortunio grave e due operazioni, Federica Brignone ha passato 10 mesi a lottare tra fisioterapia e ipnosi. Ora, grazie a tanto impegno, è pronta a tornare in gara ai Giochi di Milano Cortina.

La paura di non farcela c’è stata, ma alla fine Federica Brignone ce l’ha fatta: è ai Giochi di Milano Cortina ed è anche uno dei portabandiera. La sciatrice azzurra è riuscita a recuperare dopo una caduta tremenda e un decorso più complicato del previsto, con una seconda operazione a quattro mesi della prima che aveva reso tutto ancora più difficile. Brignone chiaramente non è al meglio (“in questi mesi mi è mancato star bene anziché smettere prima l’allenamento per via del dolore, mi manca l’elasticità e non poter fare tutto quello che voglio” ha detto alla Gazzetta dello Sport) ma non mollerà un centimetro, fino alla fine, come ha fatto in questi dieci lunghissimi mesi tra fisioterapia, interventi, dolore, ipnosi e il grande ritorno alle gare, con il sesto posto di Kronplatz al primo colpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La caduta, le 7 ore al giorno di fisioterapia, l’ipnosi: così Brignone ha recuperato per i Giochi

Federica Brignone, campionessa di sci alpino, annuncia di essere stata scelta come portabandiera per i prossimi Giochi olimpici.

Paolo De Chiesa commenta un incidente di Federica Brignone, atleta di rilievo nel settore sciistico.

