Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese durante la conferenza stampa. Ha risposto alle domande sulla sua posizione in campo, precisando di non aspettarsi sempre di essere titolare. Le sue parole riflettono la sua mentalità e l’approccio della squadra nel corso della stagione.

Politano: «Pensavo di essere titolare oggi? Non mi aspetto mai di essere per forza titolare»

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese La conferenza di Politano. Il match: «Dobbiamo parlarne domani realizzando la partita che abbiamo fatto, nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio». Seconda sconfitta consecutiva: «Ora c’è da recuperare energie, abbiamo affrontato tante gare ravvicinate spesso con gli stessi uomini, dobbiamo ora concentrarci sulla prossima gara». Altra sconfitta in trasferta: «La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest’anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie». Ilnapolista.it

