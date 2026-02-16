Federica Brignone scrive la storia | oro in superG e gigante alle Olimpiadi impresa rarissima

Federica Brignone ha vinto due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il primo posto nel superG e nel gigante. La sua impresa ha sorpreso gli spettatori e ha reso l’Italia protagonista dello sci alpino. Brignone ha dimostrato grande determinazione e talento, portando a casa una doppietta rara nel mondo dello sport.

Federica Brignone ha siglato una pagina memorabile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, mettendo a segno una doppietta incredibile nello sci alpino femminile. L'atleta valdostana, soprannominata la Tigre di La Salle, ha dominato due appuntamenti chiave dell'edizione olimpica, offrendo una prova di continuità tecnica e tenacia dopo un periodo di difficoltà fisica. All'inizio della rassegna, Brignone ha portato a casa una vittoria nello slalom gigante con un margine significativo, confermando una continuità di rendimento tra Super-G e gigante. In una singola edizione olimpica, è riuscita a conquistare entrambe le specialità, segnando un'impresa senza precedenti nel panorama dello sci alpino femminile.