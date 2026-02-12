Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano. Dopo un infortunio che aveva frenato la sua corsa, la campionessa azzurra ha superato tutti, portando a casa il quinto oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. La sua vittoria arriva sull’Olympia delle Tofane, dove ha dimostrato di essere ancora una volta tra le migliori al mondo.

Quinto oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Sull'Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha scritto la storia, vincendo il super-G femminile. La 35enne valdostana, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiuso la sua prova in 1'23"41 davanti di 41 centesimi alla francese Romane Miradoli, con l’austriaca Cornelia Huetter terza a 0"52. Fra le prime dieci anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni mentre è uscita dopo i primi due intermedi Sofia Goggia. Vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo e protagonista di un recupero record dopo il terribile infortunio dello scorso aprile ai campionati italiani (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e rottura del legamento crociato anteriore), la Tigre di La Salle, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, conquista così la sua quarta medaglia olimpica, la prima d’oro, dopo bronzo (2018) e argento (2022) in gigante e argento in combinata (2022). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federica Brignone scrive la storia dopo l'infortunio: oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina

Federica Brignone conquista l'oro in super G a Cortina a 35 anni, dopo un lungo percorso tra infortuni e sfide.

