Federica Brignone scambierebbe le due medaglie d’oro con la vita prima dell’infortunio

Federica Brignone afferma di preferire la vita rispetto alle due medaglie d’oro vinte, dopo aver subito un grave infortunio all’ultima Olimpiade. La sciatrice ha spiegato che, nonostante le medaglie siano un grande risultato, sceglierebbe di tornare indietro nel tempo per evitare di rompersi la gamba e perdere mesi di allenamento. La sua voce si fa sentire chiaramente: la salute vale più di qualsiasi trofeo.

Ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba Domenica la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpia di Milano Cortina, tre giorni dopo l’inaspettato oro nel Super G. Brignone ha 35 anni e le due vittorie ottenute negli ultimi giorni sono decisamente eccezionali: poco meno di un anno fa, il 3 aprile del 2025, aveva infatti subìto una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, e una lesione al legamento collaterale laterale del ginocchio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

