VIDEO Federica Brignone | riviviamo le due manche dell’oro olimpico in gigante

Federica Brignone ha vinto l’oro olimpico in gigante, e il motivo è la sua determinazione e bravura sulle piste. La gara si è svolta a Milano, dove ha affrontato la discesa finale con grande concentrazione, lasciando il pubblico senza fiato. Un’azione decisiva che ha fatto esplodere di gioia gli spettatori presenti.

C’è un momento, nello sci, in cui il cronometro smette di essere solo numeri e diventa respiro, pelle d’oca, destino. In quel momento c’è Federica Brignone, e tutto il resto si ferma ad ammirare. Federica non vince soltanto. Federica illumina. Scende come se la montagna fosse casa sua, come se ogni curva fosse un dialogo intimo con la neve. La sua è una vittoria che sa di maturità, di consapevolezza, di una campionessa che ha imparato a trasformare la pressione in poesia. È il trionfo di chi non cerca conferme, ma lascia impronte profonde, indelebili, nella storia dello sci italiano. Alle sue spalle il tempo si spezza in due: doppio argento, stessa emozione, stessa beffa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VIDEO Federica Brignone: riviviamo le due manche dell’oro olimpico in gigante VIDEO Federica Brignone: riviviamo il capolavoro d’oro in superG Federica Brignone ha scritto una pagina indimenticabile dello sci italiano. Federica Brignone, oro olimpico bis nello slalom gigante: «Non capisco più nulla». E le avversarie si inchinano sulla neve Federica Brignone ha vinto il suo secondo oro olimpico nello slalom gigante a Cortina, dopo aver superato le avversarie con una gara perfetta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: VIDEO Federica Brignone: riviviamo il capolavoro d’oro in superG; Video, l'impresa di Brignone oro in superG; Franzoni d'Argento, Paris di Bronzo: doppietta italiana nella discesa in 140 secondi; Short track: Arianna Fontana argento nei 500!!. VIDEO Federica Brignone: riviviamo il capolavoro d’oro in superGÈ successo davvero. Quando ha tagliato il traguardo, il tempo si è fermato per un istante, sospeso tra incredulità e lacrime. Poi è esploso tutto: ... oasport.it Federica Brignone, l'intervista al fratello Davide e alla mamma Maria Rosa Quario. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Federica Brignone, l'intervista al fratello Davide e alla mamma Maria Rosa Quario. VIDEO ... sport.sky.it Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com