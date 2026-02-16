Federica Brignone oro in superG e gigante nella stessa Olimpiade | solo due uomini ci erano riusciti

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, vincendo sia nello slalom gigante che nel superG. La vittoria è arrivata grazie a una combinazione di talento e determinazione, che le ha permesso di superare avversarie agguerrite. Con questa doppietta, si unisce a una ristretta cerchia di atlete che sono riuscite a ottenere lo stesso risultato in una sola Olimpiade.

Federica Brignone ha chiuso in bellezza la sua incredibile avventura da sogno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo per dispersione lo slalom gigante e completando una doppietta assolutamente impronosticabile alla vigilia. La Tigre di La Salle ha conquistato due titoli in questa rassegna a cinque cerchi, dieci mesi dopo il grave infortunio che sembrava poter mettere a rischio il prosieguo della sua carriera agonistica. La 35enne valdostana è salita sul gradino più alto del podio a Cortina d'Ampezzo sia in superG che in gigante, impresa senza precedenti (in una singola edizione) nella storia delle Olimpiadi per quanto riguarda lo sci alpino femminile.