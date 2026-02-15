Brignone come Tomba due ori nella stessa Olimpiade Domina anche il gigante
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino, replicando il risultato di Alberto Tomba che conquistò due ori nello stesso evento. La sciatrice italiana ha dominato la gara grazie a un’ottima seconda manche, superando la concorrenza. In questa stessa Olimpiade, Brignone aveva già ottenuto un oro nel superG, dimostrando di essere in grande forma.
Ancora una prova monumentale di Federica Brignone che conquista la medaglia d’oro nello slalom gigante femminile alle Olimpiadi, dopo il successo nel superG. Come Alberto Tomba a Calgary: due ori nella stessa Olimpiade. La “Tigre di La Salle” ha chiuso con il tempo complessivo di 2:13.50, precedendo di soli 62 centesimi la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, ex aequo al secondo posto. Ricordiamo che ha recuperato dal tremendo infortunio che l’ha colpita lo scorso anno. La valdostana ha sciato in maniera magistrale sia nella prima che nella seconda manche, dimostrando tecnica, sicurezza e freddezza nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. "Sono senza parole, non riesco a capire niente"
