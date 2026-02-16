Federica Brignone fa la storia | doppio oro a Milano-Cortina

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d'oro a Milano-Cortina, portando a casa il primo successo italiano in queste Olimpiadi invernali. La sua vittoria ha sorpreso gli appassionati di sport, soprattutto perché si tratta della prima volta in oltre tre decenni che un'atleta italiana ottiene due ori in una stessa edizione. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, davanti a migliaia di spettatori entusiasti.

Un'Italia da sogno. L'Italia eguaglia il proprio record ai Giochi Invernali di trentadue anni fa a Lillehammer. A firmare l'impresa è stata ancora una volta Federica Brignone, trionfatrice nello slalom gigante, la sua specialità per eccellenza che l'ha vista salire 17 volte sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Dopo il successo in super-G di tre giorni fa, la campionessa azzurra doma di nuovo la mitica Olympia delle Tofane di Cortina, conquistando il secondo oro nella stessa edizione a cinque cerchi: un'impresa riuscita tra gli sciatori italiani solo ad Alberto Tomba a Calgary 1988.