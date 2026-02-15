Milano Cortina 2026 Federica Brignone conquista la medaglia d’oro nel gigante | tripudio azzurro
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel gigante a Milano Cortina 2026, dimostrando di essere la migliore sulle nevi italiane. La sciatrice italiana ha tagliato il traguardo in 2:13.50, battendo tutte le rivali e regalando un’altra grande soddisfazione allo sport italiano. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, durante la quale Brignone ha affrontato impegnative curve e ripidi pendii con grande determinazione.
Cortina, 15 febbraio 2026 – 2:13.50 è il tempo della gloria. Federica Brignone conquista un’altra medaglia d’oro da leggenda, a Milano Cortina 2026. Ed è campionessa olimpica, anche di gigante. Lei gigante, nel gigante della gara e tra le giganti montagne di casa. A Cortina e sulla pista dell’Olympia delle Tofane, migliaia di tifosi hanno abbracciato la loro atleta a cinque cerchi. E lei, frastornata al traguardo, ha sentito l’urlo e ha guardato il tabellone. Lì il crono della storia. L’Azzurra dei Carabinieri mette al collo due ori allora: uno in superG (leggi qui) e uno, oggi, in gigante. Due ori, due leggende, due firme nella storia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
