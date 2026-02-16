Federica Brignone e James Mbaye l’amore nato sul set di uno spot tv c’era anche Sofia Goggia
Federica Brignone e James Mbaye hanno iniziato a frequentarsi dopo aver lavorato insieme in uno spot pubblicitario, evento che ha portato alla loro storia d’amore. La presenza di Mbaye nella tribuna di Cortina, domenica, ha confermato il legame che si è rafforzato nel tempo. Tra un’immagine e l’altra, i due giovani si sono avvicinati, condividendo momenti di complicità davanti alle piste di sci. La campagna pubblicitaria li ha fatti incontrare e ora la loro relazione è diventata pubblica.
Cortina – Amarsi un po’ è come bere (copyright Battisti-Mogol). E insomma era fatale: come ho raccontato ieri, nel cuore di Federica Brignone è entrato James Mbaye, suo coetaneo, presente domenica in tribuna a Cortina, per seguire da vicino, con i familiari dell’azzurra l’impresa della Tigre nel gigante. Federica Brignone tra l’amore di James, gli sponsor e i “30 milioni a stagione”: cosa farà ora? Il legame tra i due è un sentimento privatissimo, nascosto alla golosità dei media e dei social. Non a caso James ha chiuso il suo profilo Instagram, dove compariva una bandiera del Senegal, quando la relazione con Federica ha smesso di essere un segreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Federica Brignone, dagli ori olimpici all’amore. Chi è James Mbaye il suo presunto nuovo fidanzato
Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata.
Federica Brignone, spunta il nuovo amore dopo l’oro: chi è James Mbaye, il modello a Milano-Cortina 2026
Federica Brignone ha trovato un nuovo compagno, James Mbaye, dopo aver vinto l’oro, e questa notizia ha fatto scalpore a causa della loro apparizione insieme a Milano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone, chi è il fidanzato Davide: l’ex famoso, i figli ‘rimandati’ e il rapporto con Sofia Goggia; Federica Brignone: Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente; Alberto Tomba chiama Federica Brignone dopo il secondo oro alle Olimpiadi: Sei una grande; Olimpiadi 2026, i risultati del 15 febbraio: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon.
Brignone e il presunto nuovo fidanzato, chi è James Mbaye: la carriera da modello, la passione per il basketNon solo i trionfi ai Giochi per Federica, che anche fuori dalla pista starebbe vivendo giorni felici insieme al nuovo compagno ... corriere.it
Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone: gli studi a Rimini, il basket a Firenze e il lavoro da modelloTrentasei anni, un passato da cestista e un brutto infortunio prima di lasciare il parquet per il mondo della moda ... msn.com
La Ragione. . Nello scorso weekend sportivo in Italia due immagini si sono - nettamente - contrapposte: da una parte, nello sci, Federica Brignone che vince l’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 con le avversarie che si inchinano per la straordinari - facebook.com facebook
Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com