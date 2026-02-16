Federica Brignone spunta il nuovo amore dopo l’oro | chi è James Mbaye il modello a Milano-Cortina 2026

Federica Brignone ha trovato un nuovo compagno, James Mbaye, dopo aver vinto l’oro, e questa notizia ha fatto scalpore a causa della loro apparizione insieme a Milano. James, modello senegalese, ha attirato l’attenzione per la sua presenza alla manifestazione e per il legame che si è creato con la campionessa. La coppia è stata vista più volte nelle ultime settimane, scatenando curiosità tra i fan.

Chi è James Mbaye, il presunto fidanzato di Federica Brignone?. Non solo tecnica sopraffina, non solo resilienza da manuale dopo una caduta che avrebbe spezzato chiunque. Nel trionfo olimpico di Federica Brignone nel gigante di Milano-Cortina 2026, c’era anche un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti: un uomo seduto in tribuna, accanto alla famiglia della campionessa, con un cappellino tigrato in testa. Quel dettaglio – tutt’altro che casuale – porta a un nome: James Mbaye, indicato come il nuovo compagno della sciatrice azzurra da Il Resto del Carlino e rilanciato da Quotidiano Nazionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Federica Brignone, spunta il nuovo amore dopo l’oro: chi è James Mbaye, il modello a Milano-Cortina 2026 Federica Brignone, dall’Oro al gossip: chi è e cosa fa il nuovo fidanzato James Mbaye Federica Brignone, famosa atleta italiana, si trova al centro dell’attenzione dopo aver iniziato una relazione con James Mbaye, un imprenditore senegalese. Federica Brignone ha un nuovo fidanzato, il modello James Mbaye Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Immensa Federica Brignone, oro nel SuperG dieci mesi dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; Milano Cortina, parla il chirurgo di Federica Brignone: Oro frutto del suo lavoro e di scelte azzeccate; Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: Ogni elogio che le si può fare è troppo poco. Federica Brignone fidanzata con James Mbaye? Il cappello e il posto in tribuna vicino ai genitori. Cosa sappiamoFederica Brignone ha conquistato due epiche medaglie d'oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma in tanti si chiedono chi sia il nuovo fidanzato al ... msn.com Dal primo incontro con Sofia Goggia al tifo a Cortina, tutto quello che sappiamo sul presunto fidanzato di Federica BrignoneLa protagonista indiscussa dell'Olimpiade avrebbe un compagno segreto: in tribuna spunta James Mbaye, modello e presunto nuovo fidanzato ... corrieredellosport.it La campionessa di biathlon racconta come la discesa di Federica Brignone l'abbia motivata a conquistare la medaglia d'oro olimpica - facebook.com facebook Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com