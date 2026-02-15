L’Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno è crollato ieri mattina a causa del passaggio del ciclone Oriana, che ha indebolito le forze della natura sulla costa salentina. La roccia, simbolo del territorio e meta di visitatori da anni, si è sgretolata improvvisamente sotto il peso delle onde più violente del previsto, lasciando un vuoto tra le scogliere. La struttura, un tempo scenario di momenti romantici e fotografie memorabili, si trovava da decenni in cima alle preferenze di chi cercava un angolo di bellezza tra il mare e il cielo.

Fino a ieri era una cornice di pietra bianca affacciata sulle acque cristalline dell’Adriatico, una finestra naturale dove migliaia di innamorati si sono scambiati promesse e dove i turisti di tutto il mondo hanno atteso l’alba per lo scatto perfetto. Oggi, guardando verso quel punto della costa di Sant’Andrea, resta solo la schiuma bianca delle onde e un vuoto assordante. L’”Arco dell’Amore”, il gigante di roccia che sfidava il mare nel cuore del Salento, non esiste più. Si è sbriciolato nella notte, inghiottito dall’acqua, lasciando di sé soltanto i ricordi digitali nelle gallerie degli smartphone e le cartoline di un paesaggio che non sarà mai più lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crolla l’iconico Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, simbolo del Salento: il boato e poi il crollo a causa del ciclone Oriana

