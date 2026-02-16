Fantozzi la rivisitazione targata Livermore-Fantoni approda al Carcano

Fantozzi torna in scena grazie alla versione firmata da Livermore e Fantoni, che approda al Teatro Carcano di Milano. La produzione porta in teatro il personaggio simbolo della comicità italiana, portando sul palco l’ironia che ha fatto ridere generazioni intere. La pièce si presenta con un cast di attori noti, pronti a rivisitare le avventure dell’impiegato più sfortunato d’Italia. La messa in scena include scene dal forte impatto visivo, creando un collegamento tra il cinema e il teatro.

Milano, 16 febbraio 2026 – Un salto dal grande schermo al palcoscenico, cinquant’anni dopo il debutto nei cinema. Davide Livermore, regista torinese e direttore del Nazionale di Geonva, habitué della Scala, porta al Carcano di Milano Fantozzi, la maschera creata da Paolo Villaggio. Nella sua incarnazione teatrale – la terza, visto che il travet in forze alla megaditta fece la sua prima comparsa sulla carta, inventato proprio dall’attore e umorista che lo portò poi al cinema – il ragioniere per eccellenza ha il volto di Gianni Fantoni. Un attore capace di “giocare” con i lineamenti del suo viso e di sfoderare una serie di espressioni fin grottesche, che pare proprio la scelta adatta a impersonare la creatura di Paolo Villaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fantozzi, la rivisitazione targata Livermore-Fantoni approda al Carcano Gianni Fantoni in scena a Perugia con "Fantozzi. Una tragedia" Al Teatro Morlacchi di Perugia, nella stagione 20252026, va in scena Fantozzi esce dallo schermo e approda al Wao: in mostra i faketicci del ragioniere più famoso d'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I direttori megagalattici, la mostruosa genìa impiegatizia, la poltrona in pelle umana, la nuvola di Fantozzi. Davide Livermore porta in scena lo straordinario universo di storie e personaggi scaturito dalla penna di Paolo Villaggio, con Gianni Fantoni nei panni d - facebook.com facebook