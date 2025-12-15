Gianni Fantoni in scena a Perugia con Fantozzi Una tragedia

Al Teatro Morlacchi di Perugia, nella stagione 2025/2026, va in scena

La Stagione 2526 del Teatro Morlacchi di Perugia ospita lo spettacolo Fantozzi. Una tragedia da Paolo Villaggio, per la regia di Davide Livermore; gli interpreti: Gianni Fantoni nei panni di Ugo Fantozzi – unico attore autorizzato da Villaggio a indossare la sua iconica maschera –, Cristiano. Perugiatoday.it

