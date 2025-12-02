Fantozzi esce dallo schermo e approda al Wao | in mostra i faketicci del ragioniere più famoso d' Italia

Milano, 2 dicembre 2025 – Una wunderkammer interamente dedicata al ragionier Ugo Fantozzi, il travet creato da Paolo Villaggio divenuto intramontabile simbolo della commedia italiana, oltre che calzante modello del colletto bianco sfruttato e vilipeso. Wao Isola, lo spazio coworking ed eventi di via Porro Lambertenghi, si trasforma nella megaditta immortalata nei film di Luciano Salce ed epigoni, per merito di Lele Lutteri, designer e illustratore milanese votato al culto dei film italiani anni ‘70 e ‘80. Accadrà giovedì 4 dicembre, a partire dalle 19. È un ritorno, il suo, al Wao, dopo una prima “puntata” andata in scena l’anno scorso, quando Lutteri portò la mostra “Faketicci” – termine innesto fra feticci e fake (“falso”, in inglese) – in cui vennero esposte una ventina fra locandine e grafiche ispirate, appunto, a eventi e situazioni citate nelle pellicole cult girate ormai mezzo secolo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

