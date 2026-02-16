Fantaveicoli e sfilate di carri e maschere | chi ha vinto il Carnevale di Imola

Il Carnevale di Imola si è concluso con la vittoria dei Fantaveicoli, dopo una giornata di sfilate colorate e carri decorati, che ha attirato migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. La manifestazione ha preso il via dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, attraversando le vie principali della città fino a raggiungere piazza Matteotti, dove si sono svolte le ultime esibizioni. Durante il pomeriggio, le maschere e i carri hanno animato le strade di Imola, creando un’atmosfera di festa e allegria.

Un pomeriggio di festa, fra coriandoli e stelle filanti, all'insegna dei Fantaveicoli (rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati) tra costumi colorati, balli e musica La grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli ha regalato un bellissimo pomeriggio di festa alle migliaia di spettatori che hanno affollato l'intero percorso, dalla partenza all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari fino a piazza Matteotti, cuore di Imola. Un grande successo, dunque, per questa 29ª edizione che ha visto la presenza in crescita con oltre 24.500 spettatori di tutte le età - grandi e piccoli - accorsi per assistere alla parata dei protagonisti della giornata.