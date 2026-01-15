Carnevale dei Fantaveicoli | unico e originale torna all' autodromo di Imola

Il Carnevale dei Fantaveicoli, che si svolge all'autodromo di Imola dal 1998, rappresenta una tradizione consolidata e originale nel panorama carnevalesco italiano. Riconosciuto tra i Carnevali Storici dal Ministero della Cultura, questo evento unisce creatività e tradizione, offrendo ogni anno un’occasione di partecipazione e divertimento per tutta la comunità. La manifestazione si conferma come un appuntamento distintivo nel calendario culturale e sociale di Imola.

Il Carnevale dei Fantaveicoli: il più bizzarro, folle, stravagante ed ecologico d'Italia.

