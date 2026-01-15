FantaSanremo partono le iscrizioni | il regolamento del gioco e l' importante novità

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo. Nato nel 2020 come iniziativa tra amici nelle Marche, il torneo si è poi evoluto in una versione ufficiale nel 2021. Quest’anno, oltre alle regole consolidate, presenta una importante novità. Di seguito, trovate il regolamento aggiornato e tutte le informazioni necessarie per partecipare a questa appassionante competizione.

Apre i battenti anche quest'anno il FantaSanremo, gioco collegato al celebre Festival della canzone italiana nato "offline" nelle Marche su iniziativa di un gruppo di amici nel 2020 ma partito in modo ufficiale nella sua forma attuale solo nel 2021. Le regole per allestire il proprio team di cantanti e puntare alla vittoria finale sono rimaste pressoché invariate, a parte l'importante novità dell'edizione 2026 che prevede per tutti la possibilità di apportare delle modifiche anche in corso di svolgimento: per la precisione, si potrà rimaneggiare la propria squadra durante la "serata cover" di venerdì 27 febbraio e in occasione della "finale" di sabato 28, tenendo sempre presente che con la variabile dei Bonus e dei Malus si potrà letteralmente ribaltare la situazione nel bene o nel male.

