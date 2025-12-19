Famiglia nel bosco la corte d' appello rigetta il ricorso | i bimbi restano nella struttura

La decisione della corte d'appello conferma il mantenimento dei figli di Nathan e Catherine nella struttura protetta, rafforzando la tutela dei minori coinvolti. La vicenda, seguita con attenzione, mette in luce l'importanza di prioritizzare il benessere e la sicurezza dei bambini in situazioni delicate. La permanenza nella struttura rappresenta un passo fondamentale per garantire un ambiente adeguato alle loro esigenze, confermando l'attenzione delle istituzioni verso le famiglie in difficoltà.

I figli di Nathan e Catherine resteranno nella struttura protetta come disposto dal tribunale per i minorenni.Come riporta l'Ansa, la Corte d'appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso dei legali contro l'ordinanza che aveva sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

