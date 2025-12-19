Famiglia nel bosco Corte Appello respinge ricorso genitori | bimbi restano in struttura protetta

La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato il trasferimento dei tre figli di una famiglia anglo-australiana, ex residenti nel bosco di Palmoli, respingendo il ricorso dei genitori. La decisione del Tribunale dei minorenni di collocare i bambini in strutture protette ha così ottenuto conferma, rafforzando l'attenzione sulle questioni di tutela e benessere dei minori in contesti alternativi.

(Adnkronos) – La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che a novembre ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L'ordinanza è basata sull'articolo 333 del codice civile, che prevede la sospensione della responsabilità genitoriale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta Leggi anche: Famiglia nel bosco, la corte d'appello rigetta il ricorso: i bimbi restano nella struttura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori; Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rinvia la decisione sul ricongiungimento figli-genitori; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricongiungimento dei bambini; Famiglia nel bosco, la Corte si riserva di decidere. La curatrice: “Lavoriamo per la ricongiunzione”. Famiglia nel bosco, ricorso respinto in Appello: i figli resteranno lontani dai genitori anche a Natale - La Corte di Appello de L’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la ... iltempo.it

Famiglia del bosco, reclamo rigettato dalla Corte d'Appello: i bambini restano nella struttura di Vasto - Confermata la decisione presa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Cathe ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta - La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che a novembre ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia ang ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, bimbi tolti ai genitori. Nel mirino giudice che ha emanato provvedimento

Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: respinto il ricorso dei genitori. Salvini: «Vergogna» - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.