Famiglia nel bosco scontro tra mamma Catherine e la maestra | Quando parla neanche la capisco

Una discussione accesa tra la mamma Catherine e l’insegnante è scoppiata nella struttura dove vivono la donna e i suoi tre figli. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il confronto sarebbe stato molto acceso e avrebbe coinvolto anche le difficoltà della madre nel capire le parole dell’insegnante quando parla ai bambini. La situazione si fa sempre più complicata intorno a questa famiglia, con tensioni che emergono anche tra chi si occupa dei piccoli.

Nuovo capitolo della vicenda riguardante la cosiddetta famiglia nel bosco: secondo quanto rivela Il Messaggero, infatti, all’interno della struttura che ospita Catherine Trevallion e i suoi tre figli si sarebbe consumato un duro scontro tra la donna e l’insegnante che segue i bambini. Catherine avrebbe avuto un diverbio con Lidia Camilla Vallarolo, l’insegnante in pensione di 66 anni che si occupa di alfabetizzazione e supporto didattico per i minori. La lezione, il giorno in cui è avvenuto il diverbio, si sarebbe conclusa anzitempo proprio a causa delle tensioni e dai momenti di forte nervosismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

