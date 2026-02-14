I coniugi Trevallion hanno diffidato un’assistente sociale dopo aver scoperto che i loro figli erano stati rinchiusi a chiave in casa durante le ore notturne. La famiglia vive in una zona isolata e sospetta che questa pratica possa mettere in pericolo i bambini, che spesso dormono in stanze separate e con le porte bloccate.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori dei bambini della famiglia nel bosco, hanno presentato una diffida contro un'assistente sociale. Secondo i coniugi Trevallion, su indicazione dell'assistente sociale i bambini durante la notte verrebbero chiusi a chiave nella loro stanza per evitare ricongiungimenti con la madre, che dorme nello stesso edificio. La ricostruzione arriva dal Corriere della Sera, che cita la diffida depositata dagli avvocati dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas.

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, diffida dei Trevallion contro l'assistenza sociale per i bimbi chiusi a chiave di notte

#FamigliaNelBosco- Palmoli || I coniugi Trevallion hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale che si occupa del caso.

Una famiglia ha denunciato che i loro bambini sono stati rinchiusi a chiave nel bosco, causando grande preoccupazione tra i vicini.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura»Mamma Catherine parla per la prima volta dopo mesi di silenzio. Lo fa dopo l’incontro con la consulente Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, Catherine rompe il silenzio e parla dei bambini: Hanno paura e io non posso proteggerliIl caso della famiglia nel bosco: Catherine in lacrime dopo la terza seduta all'Aquila. L'allarme della psicologa: Sono traumatizzati ... virgilio.it

Separati e ora anche «segregati». L’ultima misura, denunciata dalla difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion — la famiglia della casa nel bosco — riguarda una sorta di «contenimento» notturno dei tre bimbi. L’assistente sociale, Veruska D’Angelo facebook

Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: «Mi sento male. I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere» - Il video x.com