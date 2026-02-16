Famiglia nel bosco i bambini stanno male | chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale
Una famiglia nel bosco ha richiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale dopo aver accusato i periti di non aver riconosciuto la sofferenza dei bambini. I rappresentanti della difesa sostengono che solo il servizio sociale ignora il malessere dei minori e che, dalla casa-famiglia, affermano di aver sempre lasciato aperta la porta alla madre, senza mai impedirle di vedere i figli.
I legali della famiglia nel bosco di Palmoli hanno presentato la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. L'istanza è stata corredata da una relazione tecnica prodotta dal neuropsichiatra e psicologo Tonino Cantelmi. "Abbiamo visionato un centinaio di file relativi a foto e video che riguardano i bambini - dichiara Cantelmi all'agenzia di stamp Ansa -. Tutta questa imponente documentazione è scioccante: i bambini soffrono e stanno male. Abbiamo allegato per il Tribunale otto file di foto digitali e due video, più due disegni dei bambini. La documentazione, che comunque ci rendiamo disponibili a consegnare tutta se necessario, è inequivocabile: solo per il servizio sociale il dolore dei bimbi è invisibile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
