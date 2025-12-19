Famiglia nel bosco | rigettato il ricorso I bambini restano nella struttura Sospesa la responsabilità genitoriale

La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, mantenendo i tre bambini in una casa famiglia a Vasto e sospendendo la responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine. Il ricorso dei legali è stato rigettato, rafforzando la tutela dei minori e la decisione di affidamento temporaneo. Una vicenda che sottolinea l'importanza delle scelte giudiziarie a tutela dei più fragili.

