Favori per gli appalti in due Comuni le intercettazioni entrano nel processo

Le indagini sugli appalti per il verde pubblico nei comuni di Caserta e San Nicola la Strada hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone. Le intercettazioni emerse durante l'inchiesta sono ora entrate nel processo, svelando presunti favori e irregolarità legate alla gestione degli appalti pubblici nelle due amministrazioni locali.

Le intercettazioni entrano nel processo a carico di 22 persone coinvolte nell'inchiesta sugli appalti per il verde pubblico che ha travolto i comuni di Caserta e San Nicola la Strada.Il processoNel corso dell'udienza, celebrata dinanzi al collegio A della seconda sezione penale di Santa Maria.

