Referendum giustizia | Nordio allerta su fake news e manipolazioni online rischio di sfiducia e dibattito distorto

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avvertito oggi sul rischio di fake news e manipolazioni online che circolano in vista del referendum sulla giustizia. Nordio ha detto che bisogna diffidare delle informazioni false che possono influenzare il voto, sottolineando l’importanza di un dibattito basato sui fatti. Il ministro ha inoltre avvertito che questo tipo di campagne può portare a una sfiducia diffusa nelle istituzioni e a un confronto distorto tra gli elettori. «Il dibattito deve essere pulito e trasparente», ha concluso Nordio.

Nordio lancia l'allarme fake news sul referendum: "Il dibattito sia basato sui fatti, non su distorsioni". Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso forte preoccupazione per la diffusione di notizie false e manipolazioni in vista del referendum sulla riforma della giustizia, sollecitando un dibattito pubblico basato su elementi concreti e verificabili. L'appello, lanciato il 12 febbraio 2026 a margine di un incontro alla Link Campus, mira a preservare l'integrità del processo democratico di fronte a una disinformazione sempre più sofisticata, alimentata anche dall'intelligenza artificiale. Il referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell'attenzione pubblica.

